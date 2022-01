Uma Copa que não me anima

Os interesses de Fifa, Conmebol e CBF estão acima da questão esportiva.

Os objetivos são, de forma bem clara, prestígio político e grana, muita grana.

Essa Copa do Brasil, promovida pela CBF, é uma prova disso.

Dizer que uma competição só é verdadeiramente nacional, se contar com clubes de todos os recantos do país, é um dos guizos falsos para justificar a Copa do Brasil.

De resto, já se sabe: Copa eleitoreira, falso "tudo por dinheiro", carnavalesca e de regulamento infame.

Funciona como uma espécie de distribuição de benesses, por parte do poder para os mais necessitados.

O mais deprimente é engolir esse engodo e anunciá-lo como a competição "mais democrática do país".

Nada mais falso, quando se sabe que seu regulamento é opressor.