Triste o futebol do Fortaleza

Que o futebol do Fortaleza vinha definhando a cada jogo do Brasileirão, já se sabia.

Contra o Cruzeiro, em pleno Castelão, o tricolor se "superou", ao conseguir ser derrotado por um time pior do que ele.

A atual equipe mineira, que foge do rebaixamento, é uma caricatura do que já foi no futebol brasileiro.

O jogo não mereceu maiores explicações. Mais pareceu um amistoso.

O que chama atenção, de uma forma mais crítica, é a tristeza do futebol jogado pela equipe de Vojvoda.

A sensação é de que o ano já terminou para o time tricolor.

O prosaico comportamento nas tramas, no esquema, nas alterações e no futebolzinho de abafa é desanimador.

Perder é uma contingência. Para quem perder, é que são elas.

Péssimo jogo, vexaminosa a derrota do Fortaleza.