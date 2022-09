A Organização Bola de Ouro institui, em boa hora, o Prêmio Sócrates, destinado a homenagear os destaques em ação social no futebol.

Muitos ignoram o papel socializante e includente que o futebol desenvolve no Brasil, por imaginá-lo apenas uma modalidade esportiva.

Estou, sempre, a repetir que essa paixão mundial não se restringe a um jogo.

Antropólogos e sociólogos provam que é possível refletir sobre as transcendências do futebol, sim.

No nosso País, pode se dizer que é sucesso popular em terra de exclusão. Nossos heróis emergem do futebol.

Lugar social tão importante quanto a música e a religião.

Não poderia ter sido mais feliz a escolha do nome de Sócrates, um ícone democrático, para essa premiação.

Algumas horas ao lado do "Magrão", em Juazeiro do Norte (jogo de despedida do Brasil), me deu a feliz oportunidade de conhecer, de perto, uma pessoa humilde, um cidadão preocupado com as questões políticas e sociais do País.

As boas ideias devem prosperar.

Ave, Sócrates.