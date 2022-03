Só o Fortaleza sabe o duro que deu

Um gol de Moisés, aos cinco minutos, pode ter dado ao Fortaleza a sensação de que a vitória estaria na mão.

Só que o Ferroviário interrompeu, com Alemão, Mauri, Dudu e Breno, a tentativa do Fortaleza de asfixiá-lo com marcação alta.

Cariús, por pouco, não aproveita um vacilo de Crispim para empatar, não fosse a boa defesa de Walef.

Ao ter grande parte de suas tentativas interceptadas pelo Ferroviário, o Fortaleza só veio criar uma segunda oportunidade com Lucas Lima, em grande defesa de Jonathan.

Ligeira superioridade do Fortaleza, por ter mais posse de bola.

Na segunda fase, um cenário inesperado: o Ferroviário mandou no jogo e cercou o Fortaleza no seu campo.

Empatou com Cariús e teve, com o seu centroavante, a chance de virar o placar.

O jovem goleiro Walef voltou a intervir, de maneira salvadora.

Por uma dessas trapaças do futebol, André, zagueiro coral, marcou contra, aos 45 minutos, dando a vitória ao time de Vojvoda.

Um placar desconectado da realidade do jogo.

Para o Fortaleza desejado, falta um bom caminho a ser trilhado