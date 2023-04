Show de goleiro não impede goleada tricolor

Fortaleza espetou cinco jogadores no ataque. Quatro avançados e mais o ala Dudu.

Ficou difícil para o Águia de Marabá sair vivo.

Dos três gols do primeiro tempo, dois foram de zagueiros: Dudu e Ceballos.

Quando o Águia tentou alçar vôo para o campo tricolor, tomou contra-ataques. Em um desses, Guilherme marcou o terceiro.

Fernando Miguel fez uma grande defesa, em cabeçada de Castro, mas foi Axel que evitou mais gols do Fortaleza.

O gol do Águia, aos dois minutos do segundo tempo, não fez arrefecer o domínio do Fortaleza.

Depois de enfileirar várias oportunidades de ampliar (três com Pikachu), a "sessão desperdício" foi interrompida, com Galhardo, que assinalou o quarto do tricolor, aos 33 minutos.

Finalmente, depois das chances perdidas, Pikachu marcou o seu, já nos descontos, antecedendo mais um gol de Galhardo, que fechou a conta em 6 x 1

Interessante é que, mesmo tomando seis gols, o goleiro Axel do Águia de Marabá, foi um show à parte, com uma série de notáveis defesas.

Sem ele, o placar teria sido uma enorme extravagância para os paraenses.

Vojvoda fez entrar, no segundo tempo, Zanocelo, Moisés, Galhardo e Lucero. Rodar o elenco é preciso.