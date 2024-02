Sem jogar bem, o Fortaleza vence

O primeiro tempo de jogo foi modorrento.

O América fechou-se na defesa e espichou um herói solitário no ataque: Gustavo Henrique.

O Fortaleza, proprietário da bola e do campo adversário, não pôs velocidade adequada na circulação de bola.

Faltou solução técnica e, sobretudo, individual na busca do gol.

O América contabilizou uma arrancada de Gustavo Henrique. Bola fora do alvo.

Na segunda etapa, fazendo entrar Kervin e Lucero, o Fortaleza sustentou um ensaio de mais aperto no América.

Numa escapada de Gustavo Henrique, o zagueiro Titi, do Fortaleza, cometeu pênalti. Souza guardou para o América.

Poucos minutos depois, a árbitra Ruthyanna Camila Medeiros da Silva evitou que a aflição tomasse conta do tricolor: marcou mal uma penalidade em Marinho.

As modificações feitas com as entradas de Moisés, Luquinhas e Pikachu nem foram notadas.