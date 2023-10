O que o Fortaleza tem que fazer

O Fortaleza tem que propor o jogo, independente dos planos do Corinthians para a peleja.

Para começo de assunto, o tricolor terá que usar marcação alta, fazer funcionar combinações entre alas e extremas, em benefício dos homens do meio.

O que fazer diante do risco de levar o contra-ataque, a tempestade sem aviso do futebol ?

Nada fora do normal, em se tratando do Corinthians, uma enorme tradição detentora de grandes títulos.

Será um duelo de setores, com trocações constantes, bem ao gosto do torcedor.

Quando o futebol sul-americano dava seus primeiros passos, no início do século passado, um grande escritor argentino afirmou que, não acreditava no sucesso da prática, pela seguinte razão: "É um jogo em que apenas os vinte e dois jogadores se divertem".