O Fortaleza é tetra, de novo

O nervoso sistema defensivo do Caucaia teve prazo de validade até o segundo tempo de jogo.

Alertado pelo mal estar causado do 0x0 no primeiro jogo, o Fortaleza botou em campo a melhor formação que possui.

Com total posse de bola, ainda errou algumas tramas e só venceu o primeiro tempo por 1 x 0, porque Romero, o autor do gol, perdeu, antes, uma chance de marcar, de maneira absurda.

Só em imaginar que poderia incomodar o Fortaleza, saindo um pouco para o ataque, no segundo tempo, o Caucaia tomou um contra-ataque e levou o segundo gol.

Acabou-se o que podia ter sido doce para o time de Roberto Carlos, que terminou levando mais dois.

O Tricolor impôs a sua maior categoria e, ainda com a bola em movimento, passou a pensar no jogo da Libertadores no meio da semana.

Moisés foi o destaque, pelo maior número de ações ofensivas.

Sem esquecer Pikachu, o homem que não chega antes nem depois - só na hora para fazer o gol.

Foi o bi tetra-campeonato estadual do Leão.