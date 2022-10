Leão esteve perto de vencer

Athletico e Fortaleza fizeram um jogo de fácil leitura.

O Furacão esteve no ataque o tempo todo e o Fortaleza se postou em posição mais defensiva.

Só que tem o seguinte: no primeiro tempo, o Fortaleza fez um gol, com Galhardo, e perdeu outro, com Britez.

O Atlhetico dobrava a marcação, quando o Fortaleza retomava a bola, mas em termos ofensivos foi nulo. Cruzamento perdido na área todo time faz.

É bem verdade que, na recomposição, o time de Felipão negou até a zona morta do seu campo para o Fortaleza trabalhar as jogadas.

A segunda fase se desenrolou com o mesmo cenário. Jogo fraco, aliás.

Modificações de lado a lado não deram aos times maior capacidade de criar jogadas de profundidades.

Só que o tricolor do Pici ainda teve tempo de destruir reduzidas oportunidades de contra-ataque.

Nos minutos finais, Pablo empatou para o Athletico e ficou por isso.

Faltou bem pouco para o time de Vojvoda cravar mais uma importante vitória.

Assista a análise de Athletico-PR 1x1 Fortaleza