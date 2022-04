Já se sabia fácil

O jogo contra o Vitória, pela Copa do Brasil, virou um ensaio, valendo pontos para o time do Fortaleza.

O raquitismo do time baiano foi de tal forma que o tricolor não encontrou a menor dificuldade para impor 3 x 0 e experimentar o gostinho de uma vitória ausente do Pici nos últimos quatro jogos.

De quatro finalizações no alvo, o Fortaleza converteu duas, com Romero, no primeiro tempo.

O Vitória acertou uma única bola no gol do Fortaleza, em cobrança de falta, com Jadson, que tocou na trave de Walef, no segundo tempo.