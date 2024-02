Fortaleza volta a jogar mal e perde

Ao CRB bastaram o melhor futebol nos minutos finais do primeiro tempo, e quatro bolas, no alvo, para derrotar o Fortaleza.

Das bolas no alvo, duas foram consideras boas. Uma com Léo Pereira e a outra com Anselmo Ramon, que João Ricardo não evitou que penetrasse no seu gol.

O Fortaleza foi de uma inoperância total no primeiro tempo

O Tricolor voltou para a segunda etapa com o garoto Kervin no lugar do volante Sasha. O miúdo entrou bem e arranjou logo trabalho para o goleiro Mateus, do CRB.

Seguiram-se um cochilo de Lucero, na perda de uma oportunidade, uma finalização de Galhardo e outra de Marinho, em cobrança de falta. O goleiro Mateus operou duas grandes defesas.

O Fortaleza ganhou volume em detrimento de um jeito melhor de resolver a situação adversa.

Em resumo, voltou a jogar longe do padrão técnico que o time possui. E bote longe nisso. E desta feita, saiu derrotado.

Onde anda a jogada de Moisés pelo lado esquerdo? E a eficiência de Pikachu?