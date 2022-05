Fortaleza vence Vitória em jogo ruim

Vitoria e Fortaleza fizeram um jogo ruim, para ninguém botar defeito.

O Fortaleza foi a campo, com um bocado de titulares e, no primeiro tempo, não conseguiu criar uma escassa situação de gol.

E quase leva um, em duas oportunidades, quando Benevenuto e Titi cometeram duas bobeiras seguidas.

Com Benevenuto, o Luidy foi ridículo. No erro do Titi, Roberto Zardini tentou dar o passe e desperdiçou a chance.

Na segunda fase, nem as entradas de Pikachu, Zé Welison e Hércules melhoraram tanto o Tricolor.

O esforçado e atrapalhado Vitória ainda obrigou Boeck a realizar uma arrojada defesa.

Não só isso. Roberto ainda acertou uma bola na trave.

Aos 47, De Pietri errou uma conclusão e a bola sobrou para Pikachu marcar o gol da vitória do Fortaleza.

Argumentar que o Fortaleza jogou para os gastos é o cacete.

Não se acomodou. O que fez, mesmo, foi jogar mal, isso sim.

Ninguém foi visto fazendo corpo mole.