Fortaleza despacha o Águia

O jogo contra o Águia de Marabá serviu, muito bem, como aquecimento do Fortaleza, visando o jogo contra o Fluminense, no próximo sábado, 29.

Sim, porque embora virtualmente despachado da Copa do Brasil pelos 6 x 1 tomados no primeiro jogo, o time paraense não entrou desanimado.

Apesar de levar dois gols no primeiro tempo, o Águia fez o Kozlinski, goleiro do Fortaleza, realizar duas boas defesas.

Só que o Leão dominou mais as ações e Romarinho jogou um belo primeiro tempo. Fez um gol e deu um passe preciso para Zanocelo marcar o segundo.

Romarinho é o tipo do ser humano que veio ao Mundo para trabalhar duro. Frequentou com disposição todos os setores do ataque.