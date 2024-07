Foi fácil para o Leão

Se o domínio absoluto do jogo fosse traduzido em um placar pra lá de folgado, o Fortaleza teria ido além dos 3 x 1 sobre o Vitória.

Na primeira fase, o tricolor frequentou todos os quadrantes do campo adversário, sem encontrar resistência.

Foi pelas ações destacadas de Breno Lopes e Pochettino que a horta tricolor ficou bonita.

Os dois construíram a vantagem de 2 x 0 da primeira etapa. O Vitória finalizou apenas uma bola no gol tricolor, através de Janderson.

Com o terceiro gol marcado por Tinga, logo aos 10 minutos da segunda etapa, o Fortaleza abrandou a disputa.

Por mais que Vojvoda buscasse mexer no estado anímico da equipe, com as modificações, nada conseguiu.

Sasha, Machuca, Marinho e Kervin não deram sequer a aceleração que o Leão mostrou na primeira fase.

O fraco Vitória aproveitou um cochilo de marcação da defensiva tricolor para diminuir, com Zé Hugo.

Com a vitória, o Fortaleza manteve posição e passou a farejar o G-4 da competição mais de perto.