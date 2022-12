Falta a qualidade dos clubes nas seleções

Pelo menos, até aqui, o futebol das seleções na Copa do Qatar é muito inferior ao que os clubes das forças consagradas jogam em seus campeonatos. Com poucas exceções.

Fato é que ficamos a acompanhar partidas que gostaríamos que acontecessem em matéria de qualidade.

Complicando mais essa situação, as seleções mandam a campo equipes reservas ou mistas, quando somam pontos para pular de fase.

Aliás, a FIFA está estudando medidas para evitar esse expediente na próxima Copa do Mundo. Há um mau cheiro em torno de Espanha X Japão.

A cobrança maior, no tocante ao futebol jogado, reside, principalmente, com relação às seleções europeias. Nada a ver com o ritmo alucinante dos torneios da UEFA.

Em se tratando de América do Sul, a Argentina é um time de gladiadores. A única leveza do seu futebol está nas participações de Messi.

O Brasil, enxergado como um País de futebol especial, ainda não contagiou.

Dando-se mais um pouco de tempo ao tempo, quem sabe a qualidade desejada aparece.