Empate na estreia

O Fortaleza procurou imprimir ritmo de jogo mais veloz. O Internacional buscou, sempre, "amornar", cadenciar, até se decidir pelo ataque.

O tricolor chegava ao ataque com quatro, pela projeção de Calebe, saindo do 4-3-3, para formar com Galhardo, Lucero e Moisés.

O Internacional chegou de forma perigosa, com Alemão e Wanderson, que finalizaram com um certo perigo para a meta de Fernando Miguel.

De formas de jogar diferentes, Fortaleza e Internacional fizeram um jogo equilibrado.

Com atmosfera diferente, o jogo no segundo tempo ferveu, com os gols marcados aos nove e aos 12 minutos.

Wanderson fez um golaço para os gaúchos e Moisés empatou para o Leão.

O mesmo Moisés teve como desempatar, minutos depois.

O Fortaleza imprimiu jogo ofensivo e o Inter continuou perseguindo a forma de tirar velocidade do jogo.

Pochetino teve destacada atuação e Guilherme entrou "no clima", criando a mais bonita e perigosa investida para o gol de Jhon.

Aliás, o goleiro gaúcho foi obstáculo às pretensões do Fortaleza, mesmo tendo saído mal no gol que levou.

O Leão foi melhor na fase final, mais decidido na busca da vitória, que acabou não vindo.