Empate frustrou

Os mais de 57 mil pagantes esperavam mais de Fortaleza e Flamengo.

Com maior posse de bola, o Flamengo andou mais perto de abrir a contagem na primeira etapa.

Coloque-se nessa conta uma bola na trave, com Bruno Henrique, e duas finalizações de Plata.

Uma escapada de Hércules, no começo do jogo, foi a única ação ofensiva do Fortaleza na fase inicial.

Vale ressaltar o susto que o leão tomou, quando Da Ronco apontou um pênalti cometido por Marinho. O "fortão" desfez a marcação.

No início do segundo tempo, Lucero errou a cabeçada num bom cruzamento de Marinho.

Mas, como o andamento da partida repetia o primeiro tempo, Vojvoda fez entrar de uma vez Kayser, Breno e Pochettino.

Além disso, vislumbrou o tricolor condições promissoras de ganhar o jogo, com a expulsão de Pulgar, do Flamengo.

O rubro-negro tratou de empilhar alterações, colocando jogadores com obrigações defensivas.

Urdiu, nessa situação, uma única jogada de contra-ataque, com Alcazar, em que João Ricardo fez arrojada defesa.

Embora o Fortaleza saísse com mais disposição para o ataque, a única oportunidade real foi um chute de Breno Lopes.

O jogo ficou desprovido de emoção e se prestou apenas para que os treinadores mexessem em suas pranchetas.

O empate sem gols não foi bom resultado para as duas equipes.