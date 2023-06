Empate com sofrimento

Foi como se apenas um time tivesse salvo conduto para jogar.

O Sampaio Correia fustigou o Ceará, na maior parte do jogo em São Luís.

Constantemente no ataque, a equipe maranhense abriu a contagem, com Ytalo, e deu sequência à uma série de oportunidades de ampliar.

Pimentinha, o grande destaque do jogo, deu um vareio de bola. Nunca, David Ricardo esteve em uma encrenca tão grande.

Mas, como futebol tem seus mistérios e suspenses, na única bola no alvo do Sampaio, Erick empatou para o Ceará, aos 40 minutos.

O empate na fase inicial foi uma punição para o dono da casa.

O segundo tempo deu sequência ao enredo do jogo.

Dominio do Sampaio, pênalti cometido por William Maranhão, que Bruno defendeu, na cobrança forte de Marcinho.

Barroca voltou com Janderson, para estabelecer um 4-3-3, visando, pelo menos, demorar um pouco com a bola no ataque.

Coube a Janderson perder uma chance de gol, ao finalizar, caído, para fora.

Mesmo com a utilização de Resende e Castilho, o alvinegro continuou frágil e possibilitando o domínio adversário.

O problema não é esquemático e, sim, de melhores valores individuais.

Nicolas entrou para perder um gol e David Ricardo jogou fora, de cabeça, a melhor oportunidade do Ceará no jogo.

O cansaço do Sampaio, nos dez minutos finais, foi um auxílio que o Ceará desperdiçou.

Esse empate, sim, teve gosto de triunfo para o Ceará, pela má partida que fez.