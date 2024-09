Em jogo ruim, Fortaleza vence Cuiabá

No primeiro tempo, Fortaleza e Cuiabá "arrastaram o chinelo". Pensem num jogo devagar. Para quebrar a monotonia da partida, dois lances: uma finalização de Britez, para Walter fazer boa defesa. E, aos 49 minutos, Hércules abriu a contagem para o Fortaleza. Pegou rebatida parcial da zaga em cruzamento de Breno Lopes.

Para o segundo tempo, ao que parece, as duas equipes voltaram dispostas a fazer um jogo pior. E conseguiram. O nível do jogo foi deplorável. O melhor seria contar "história de trancoso" do que falar da partida. Vojvoda fez modificações na tentativa de alterar o estado anímico da equipe. Resultado zerado.

O Cuiabá, apenas uma configuração de time de futebol. Triste. Hércules, pela categoria na marcação do gol, merece o nosso destaque. O tricolor manteve a terceira posição, a dois pontos do líder Botafogo.