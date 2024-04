Com reservas, o Leão goleia

Pela escalação que o Fortaleza mandou a campo, imaginou-se que o Altos do Piaui pudesse ser problema.

O time do Flávio Araújo, mesmo todo postado no seu campo defensivo, acabou sendo demolido, logo no primeiro tempo.

Marinho, de pênalti, “abriu a porteira”, aos 24 minutos.

O que se viu, a partir daí, foi o Fortaleza amassar o campeão piauiense e assinalar mais três gols.

Destaque para os tentos assinalados por Moisés e Kervin.

O segundo tempo virou um recreativo para o Fortaleza. Oportunidade para que o pessoal do banco ganhasse tempo de jogo.

Num balanço de várias chances criadas e perdidas, Pikachu deu acabamento final ao placar, marcando o quinto gol do Fortaleza.

Marinho se divertiu bem no jogo. Principalmente, na primeira etapa.

Agora, a parada pela Copa do Nordeste será contra o Sport.

Partida única em Recife. Sem data ainda.