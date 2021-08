Com pernas e coração

Armados em sistemas idênticos, 3-5-2, Fortaleza e São Paulo foram à luta para um placar de 2 X 2 marcado por um final com emoção.

Pressionando o tricolor paulista na saída de bola, o Leão foi logo acertando uma bola na trave, com Wellington Paulista.

Impulsionado por Crispim (mais uma grande atuação), foi dando as cartas, até ser incomodado pela bola longa do São Paulo.

A seguir, só faltou a Felipe ajeitar melhor o corpo para aproveitar uma bela manobra de ataque, com Crispim e Éderson. A bola passou rente ao poste.

O São Paulo fez entrar Lisiero e Gabriel Sara e o Fortaleza respondeu, com Romarinho e Robson. Com isso, iniciou-se o momento dos defeitos no jogo.