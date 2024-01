Com ares de treino

O Fortaleza deu uma mesclada no time para enfrentar o Barbalha, no Romeirão.

O goleiro Fabrício, do Barbalha, evitou um gol de Pikachu, no comecinho da partida.

O mesmo Fabrício foi responsável por uma lambança que permitiu a Pikachu finalizar, com o gol vazio, e abrir a contagem para o Fortaleza.

Impossibilitado de jogadas de profundidade no ataque, o time barbalhense tentava chutes de fora da área.

Bem que poderia ter aproveitado uma falha de Cauã e Benevenuto e empatar com Jacó. Ficou só nisso.

Entanto, com a bola, o Fortaleza não machucou o Barbalha. Não se serviu da falta de resistência do adversário.

O segundo tempo ficou com jeito de treino para o Fortaleza. Quem se ligou nisso foi Pikachu.

Com as facilidades oferecidas pela zaga barbalhense, ele marcou aos 10 segundos e aos nove minutos.

Com as alterações no atacado e o ritmo de ensaio, Lucero e Moisés entraram para marcar mais gols na goleada de 5 x 0.