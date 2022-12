Argentina de Messi dobra Croácia e decide Copa

Ao repetir o que fez com o Brasil, a Croácia controlou o jogo em boa parte do primeiro tempo, com rica tabuada de troca de passes.

Não conseguiu profundidade nas ações ofensivas, nem criou oportunidades de gol, mas impediu a Argentina de evoluir.

Isso até Fernandez encontrar Alvarez na área. Livakovic cometeu a penalidade, Messi cobrou no alto do goleiro e guardou bem.

A Croácia pensou em substituir a posse de bola pela ida ao ataque e tomou um contra-ataque.

Alvarez tabelou no corpo do defensores Croatas e marcou o segundo gol argentino.

Esses dois acontecimentos foram assustadores para o time de Modric.

Para o segundo tempo, a Argentina adivinhou que a Croácia viria buscando mais o ataque. Tanto que o meia Brazovic, cobra do time, deu lugar ao atacante Petkovic, com poucos minutos.

Mas, aconteceu o seguinte. O Messi, que já havia feito um belo primeiro tempo, resolveu colocar a sua assinatura bem realçada no jogo.

Apostou corrida com Gvardiol, partindo do meio campo e derivando na diagonal. Protegeu a bola e o corpo e rolou para Alvarez marcar o seu segundo gol no jogo.

A partir desse "selo", Scalone começou a poupar o time para a final de domingo.

É a America do Sul, marcando sua presença em mais uma decisão de Mundial.

Sorte aos hermanos.