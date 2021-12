Saiba como investigar o rumo do dinheiro enviado por deputados ao Ceará

Nesta semana, o Diário do Nordeste publicou quatro reportagens que integram a série Rota das Emendas — com detalhes de como os deputados federais que representam o Ceará decidiram como o dinheiro seria gasto neste ano de 2021.

O material identificou fenômenos como o envio de recursos a locais em que o parlamentar recebeu um número baixo de votos, além de analisar que boa parte desse recurso demorou a chegar em algumas cidades, trazendo prejuízos à população.

Leia mais PontoPoder Deputado do Ceará enviou mais de 80% das emendas à prefeitura comandada por sobrinho

As reportagens apontaram ainda que, enquanto cidades não receberam um centavo de emendas neste ano, algumas lideranças políticas priorizaram o envio de valores do orçamento para as suas bases eleitorais. Há casos em que uma cidade apenas recebeu mais de 80% dos recursos de um só deputado.

As investigações dos repórteres foram feitas com base em dados que constam no portal da Câmara dos Deputados. Explico agora, ao leitor, como é possível acompanhar essas informações dia a dia, com apenas alguns toques no celular ou acessando as informações pelo computador.

Passo a passo

Ao acessar www2.camara.leg.br/ig-orcamento, o cidadão terá acesso a algumas categorias para iniciar a sua busca.

A pesquisa pode ser feita a partir da "janela" da execução do orçamento da União, das emendas impositivas por autor, emendas impositivas por beneficiado ou das emendas impositivas por órgão.

Legenda: O cidadão poderá acessar o caminho das emendas parlamentares Foto: Reprodução

A partir da definição do canal de busca, o cidadão vai precisar identificar o ano que se refere o recurso público, o Estado, nome do deputado e partido.

Aplicativo

O cidadão também pode fazer a pesquisa através do telefone celular, no aplicativo Infoleg Orçamento.

Nesse espaço, é preciso inserir o ano referencial da pesquisa, além do Estado do deputado, o partido, município que vai receber o dinheiro e o Estado beneficiado.

Legenda: Os dados podem ser acessados Infoleg Orçamento a partir do telefone celular Foto: Reprodução

Todos os dados são atualizados regularmente pela Câmara dos Deputados. Os arquivos podem ser gerados em planilhas, em dados abertos, mas também em arquivo pdf.