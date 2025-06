PDT não faz 'perseguição' ou 'retaliação' a filiados, diz novo presidente do partido em Fortaleza

O presidente do PDT Fortaleza, Iraguassú Filho, em entrevista ao PontoPoder Contexto, na Verdinha FM 92.5, declarou que a legenda não faz perseguições ou retaliações a filiados. O recado é para deputados federais pedetistas que ainda avaliam deixar a sigla.

Das cinco cadeiras, há o risco de a sigla perder quatro, mantendo apenas André Figueredo. Com o recente reposicionamento na relação do partido com o governo Elmano de Freitas, há uma possibilidade de diálogo com esses congressistas, segundo o dirigente.

"Todos são respeitados, bem-vindos, nenhum momento deixaram de ocupar espaços na Câmara dos Deputados. O PDT não faz retaliação, perseguição", diz.

Recém-empossado como presidente, na sucessão de Roberto Cláudio, o ex-vereador Iraguassú Filho disse ainda que a saída de Roberto Cláudio do partido já era esperada por ser "incompatível" com os discursos e movimentos de oposição.

"A gente imaginava que o ex-prefeito Roberto Cláudio não ficaria no PDT porque ele sempre se posicionou muito de oposição às ações do PT de um modo geral e depois que ele teve esse diálogo mais aproximado com a direita aqui acabou realmente sendo incompatível", argumenta.

