Em reunião com Bivar, Gorete Pereira articula ida do União Brasil para base governista no Ceará

A suplente de deputada federal Gorete Pereira (PL), aliada do governador Camilo Santana (PT), esteve nesta quarta-feira (16) com o presidente do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar.

À coluna, Gorete disse que é amiga de longa data do dirigente e que recebeu o convite de filiação ao novo partido, mas avisou que só deixará o PL caso o União Brasil ocupe as fileiras governistas no Ceará.

O presidente, segundo ela, está analisando o cenário local e teria dito que ainda não há definição sobre os rumos da sigla no Estado.

Enquanto isso, o pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (Pros), tem feito convites de filiação a lideranças da oposição para integrar a nova legenda.

Aos aliados, Wagner tem garantido que o comando da agremiação no Ceará foi prometido a ele, apesar da ainda concorrência com Chiquinho Feitosa. A expectativa é de que o deputado dispute a vaga de governador pelo União Brasil.

Nas palavras de Gorete, no entanto, o assunto está longe de ser resolvido.

"Ele (Bivar) quer um partido que não tenha muita ligação com pessoas próximas ao presidente (Jair Bolsonaro). Levei para ele o que o partido poderá ganhar com essas pessoas (da base aliada do governo estadual)", disse.

Mudança de partido

Filiada ao PL, que segue sendo disputado por lideranças da base e da oposição no Ceará, a ex-deputada está incomodada com a indefinição e disse que toda movimentação tem sido avisada ao presidente Acilon Gonçalves.

A novela que ronda o futuro do Partido Liberal no Estado vive reviravoltas diárias. Ninguém se arrisca a dizer quem sairá vencedor nessa queda de braço pré-eleitoral.

"Eu gosto do meu partido e, como faço parte da base e sou disciplinada partidariamente, estou vendo o que seria melhor pra mim", sintetiza Gorete.