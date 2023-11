Deputados da ala cirista do PDT questionam validade da carta de anuência

Deputados estaduais ligados à ala do ex-ministro Ciro Gomes no PDT questionam a validade das cartas de anuências aprovadas pelo diretório no Ceará liderado por Cid Gomes (PDT), na quarta-feira (8), e que foram anuladas no mesmo dia pela instância nacional.

Por outro lado, parlamentares que tiveram as cartas aprovadas em reunião do partido prometem acionar a justiça para validar o documento.

Em entrevista à coluna, Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho – aliados do ex-prefeito Roberto Cláudio – comentaram sobre o cenário da legenda que vive profunda crise iniciada no ano passado.

'Controle do partido'

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) afirmou que "eles querem o controle do partido para fazer o que quiserem", já que havia liberdade suficiente para todos os filiados da legenda.

Cláudio Pinho (PDT) Deputado estadual O André deixou a bancada e o partido todo à vontade. Tivemos três secretários no governo Elmano sem conversa nenhuma com o presidente do partido. Nunca se pronunciou ou cobrou que deixasse ou não o partido. Na Assembleia dez deputados apoiavam tudo pro governo mesmo se fosse bom pro povo ou não, inclusive o líder do governo é do partido. Nunca houve uma reclamação por parte da presidência do partido. De repente querem tomar o partido. O que está havendo?

O pedetista reforçou que todos já sabiam da impossibilidade de pedir liberação oficial da agremiação porque não seria autorizado pela instância nacional, mas que mesmo assim foi feita a autorização.

"No início da briga, fui o primeiro a pedir ao André (Figueiredo) a minha anuência pra sair, e ele disse que não daria porque a nacional não ia dar. E a Executiva sabendo disso resolveu fazer a anuência do presidente da Assembleia e agora fez com os demais", declarou.

Sem validade?

O deputado estadual Antônio Henrique (PDT) questiona a validade das cartas de anuência autorizadas em reunião do diretório. A postura é a mesma adotada pelo PDT Nacional que já anulou as cartas e declarou que haverá disputa judicial pelos mandatos dos parlamentares.

"Primeiro é saber se essa carta tem validade. Porque existe uma resolução nacional que diz que nenhum diretório estadual pode dar carta de anuência para os seus filiados. Então isso é uma coisa que tem que ser questionada porque há uma resolução do partido a nível nacional que proíbe liberação", disse.

Ainda segundo o deputado, "se eles têm segurança da carta de anuência que saiam". "Minha opinião é que eu eu não iria pegar uma carta de anuência e ficar com ela guardada já que dentro das minhas expectativas, dentro do meu do meu projeto, não é mais permanecer dentro do PDT", pontuou.

Cartas anuladas

Já o deputado estadual Queiroz Filho declarou que prefere aguardar os próximos acontecimentos envolvendo o futuro do partido em meio à crise.

"O que é do meu conhecimento é que as caras de anuência foram concedidas e, no mesmo dia, a Executiva Nacional do PDT as anulou. Agora que a intervenção foi aprovada e uma comissão provisória foi formada, apenas nos resta aguardar, com muita tranquilidade, os próximos rumos que serão tomados", disse.

