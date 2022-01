De olho no eleitorado religioso, Moro lançará carta de princípios para cristãos no Ceará

Pré-candidato à presidência da República, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) tem agenda a cumprir no Ceará, na próxima segunda-feira (7), com o eleitorado religioso.

O presidenciável deverá lançar uma carta de princípios para os cristãos em um encontro agendado em Fortaleza. O evento é uma tentativa de aproximar a candidatura do eleitor de perfil religioso e mais conservador.

A estratégia é tirar eleitores do presidente Jair Bolsonaro, já que as igrejas deram musculatura ao bolsonarismo quatro anos atrás.

A viagem ao Ceará era aguardada desde o ano passado, quando o senador Luis Eduardo Girão (Podemos) anunciou a articulação da visita. No Estado, o ex-magistrado vai se encontrar com empresários e com lideranças políticas do interior cearense.

Essa será a primeira visita do ex-juiz ao Ceará como pré-candidato a presidente.

Pauta religiosa

Mas não é só Sergio Moro que tenta abocanhar esse "eleitorado fiel". Nesse domingo (30), o pré-candidato ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes (PDT), participou de um culto na Igreja do Senhor Jesus, liderada pelo deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Progressistas), na Capital.

O encontro teve a presença do ex-deputado federal Cabo Daciolo, que foi candidato à presidência da República em 2018, e que tem a pauta religiosa como a principal agenda política.

No ano passado, Ciro já havia publicado um vídeo nas redes sociais abordando a relação da política com a religião.

"Somos um Estado laico, mas a Bíblia e a Constituição não são livros conflitantes. O mesmo acontece com a religião e a política. Se observamos bem, veremos que ideias centrais do cristianismo inspiram a vida de todos nós que lutamos por um Brasil melhor", defendeu à época.