Cota de gênero: após cassação da chapa do PL, partidos mobilizam mulheres para evitar mesmo fim

‘Mais prefeitas’

O presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, disse que o partido está "trabalhando intensamente" na pauta. O partido hoje tem uma prefeita (Íris, de Apuiarés), além de oito vices e 41 vereadoras.

"No Ceará a nossa Secretaria de Mulheres já fez o lançamento oficial do programa no Estado e segue com atividades de mobilização, formação e orientação permanentes", disse. No dia 20 de julho, o Festival Elas por Elas promove oficinas, debates, exposições, etc, para estimular as filiações.

Ainda de acordo com o dirigente, o primeiro objetivo da legenda é "cumprir o percentual estabelecido em lei com candidatas que efetivamente disputem as eleições com competitividade e chances efetivas de serem eleitas".

Para o dirigente, o desafio do ano que vem é aumentar a quantidade de prefeitas para 2024.