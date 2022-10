Com vitória de Lula, Governo do Ceará reencontra parceria com a presidência em 2023

O próximo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), encontrará em Lula (PT), em janeiro de 2023, a parceria tão propagada na campanha eleitoral de outubro de 2022.

O "Ceará três vezes mais forte" chega como um desafio para as gestões do PT na relação entre os palácios do Planalto e Abolição.

A parceria pura do PT, entre Ceará e Planalto, durou pouco mais de um ano – em 2015 e início de 2016 com os governos de Camilo Santana e Dilma Rousseff.

Após o impeachment, a relação entre o Governo do Estado e o presidente Michel Temer (MDB) não foi das melhores.

Precisou o presidente do Senado, na época Eunício Oliveira, deixar a rixa política de lado e alinhar ações com Camilo Santana – que teve talento e maturidade política para evitar prejuízos ao Estado.

Com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e a recondução de Camilo Santana como governador, a parceria político-administrativa ficou ainda mais difícil. Bolsonaro não soube dialogar com os governadores – sobretudo com os do Nordeste.

Nas ruas, na internet e na televisão, Camilo, Lula e Elmano prometeram na campanha deste ano o resgate de uma parceria vivida por Cid Gomes quando foi governador. Foram oito anos de uma relação lembrada como positiva pelo grupo entre o Estado e o âmbito federal.

Cid, hoje senador, manteve excelentes relações com Lula, entre 2007 e 2010, e com Dilma, entre 2011 e 2014. A promessa da campanha era para que o cearense desse novamente a oportunidade para uma parceria que rendesse frutos administrativos à população.

No discurso da vitória de Lula, Camilo voltou a exaltar a aliança na noite desse domingo (30) durante comemoração no comitê de campanha.

Camilo Santana (PT) Senador eleito Fizemos o Ceará três vezes mais forte com Lula, Camilo e Elmano. A minha gratidão é enorme e quero dizer que eu e o Elmano vamos trabalhar e vamos dedicar toda energia das nossas vidas para ajudar o Ceará. E quem ganhou com isso não foi o Elmano, não foi o Camilo, não foi o Lula, quem ganha são vocês cearenses. O Brasil vai reencontrar o amor, a paz e a esperança de olhar para as pessoas que mais precisam

Só o futuro poderá dizer se os eleitos farão o Ceará mais forte. O fato só se confirmará a partir de muito trabalho com parcerias administrativas concretas que se transformem em melhoria na qualidade de vida dos cearenses.

Elmano de Freitas, Camilo Santana e Luiz Inácio Lula da Silva terão nos próximos quatro anos o desafio de entregar a promessa, sobretudo em ações no combate às desigualdades sociais.

Não só eles. Os senadores Eduardo Girão (Podemos) e Cid Gomes (PDT) também precisam ser lembrados – além, claro, da bancada de deputados estaduais e federais eleitos em outubro.

Aos cearenses, a vigilância para cobrar dos representantes muito trabalho e resultado nos próximos anos.

