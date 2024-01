Veja as perspectivas de Fortaleza, Ceará e Ferroviário para a temporada 2024

Fortaleza, Ceará e Ferroviário terão grandes desafios para a temporada de 2024. O Trio de Ferro terá uma temporada com muitas competições e com ambições. Veja as perspectivas de cada um para os campeonatos que disputarão.

Campeonato Cearense

Fortaleza, Ceará e Ferroviário chegam para o campeonato cearense com perspectivas diferentes. O Tricolor de Aço, atual penta-campeão, chega como grande favorito ao inédito hexa, pela manutenção da base do elenco e do técnico Vojvoda.

Legenda: O Fortaleza luta por um inédito hexa e o Ceará busca evitá-lo no Campeonato Cearense de 2024, que vale muito Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará corre por fora, já que reformulará o elenco mais uma vez, como ocorreu em 2023, mas deve chegar forte para evitar o hexa do rival. O técnico Vágner Mancini terá um elenco novo, mas a expectativa é de uma mentalidade diferente da de 2023 e decidir o Estadual com o Leão de novo.

Já o Ferroviário, que não vence o Estadual desde 1995, chega empolgado com o título da Série D do Brasileiro. Também com mais investimento, o Tubarão da Barra tem novo comando - Matheus Costa - e um elenco também reformulado por perder vários campeões da Série D. Assim, o time coral não deve rivalizar com Fortaleza e Ceará pelo título, mas pode alcançar as semifinais.



Copa do Nordeste

A competição regional é sempre muito importante para o trio no início de temporada. O Ceará, atual campeão, sempre vem forte no Nordestão, mas precisará superar 3 adversários de Série A para levantar a taça de novo: Fortaleza, Bahia e Vitória.

Legenda: O Ceará bateu o Sport na final do ano passado na Copa do Nordeste, que promete grandes confrontos em 2024 Foto: KID JUNIOR / SVM

Assim, pelo poderio do trio da Série A, eles são favoritos ao lado do Ceará pelo título, com mais possibilidades para Fortaleza e Bahia, já que o Vitória também deve se reformular em sua volta a Série A do Brasileiro.

O Ferroviário, que surpreendeu ao chegar as quartas de final em 2013, jogará as eliminatórias mais uma vez e se repetir a campanha será uma grande feito.

Copa do Brasil

A Copa do Brasil é valorizada pelas cotas altas que os clubes recebem por participação a cada fase. O Fortaleza, como time de Série A, tem potencial para chegar até as quartas, dependendo dos adversários que enfrentar.

Legenda: Com Fortaleza desde a 1ª Fase e Ceará entrando na 3ª etapa, a Copa do Brasil promete grandes confrontos Foto: KID JUNIOR

O Vovô já entra na 3ª Fase por ter sido campeão do Nordeste, e a partir daí já pode encarar um rival de Série A. O clube projetou chegar até as quartas, uma meta ousada, certamente com muitos rivais de Série A pelo caminho. Acredito que chegar até as Oitavas de Final seria mais realista para o Vovô.

Para o Ferroviário, ir até a 3ª Fase seria um grande feito, garantindo duas cotas financeiras da CBF. Claro que o chaveamento pode facilitar ou dificultar o caminho coral.

Campeonato Brasileiro

Em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro, Leão, Vovô e Ferrão tem objetivos claros. Na Série A, o Tricolor de Aço projeta se manter mais uma vez no G-10 pela grande competitividade da elite.

Em tese, a Série A prometer ser igualmente competitiva na parte de cima da tabela, com grande investimento de pelo menos 12 clubes. Palmeiras, Flamengo, Atlético/MG, São Paulo e Fluminense devem disputar o título e o G4, mas clubes SAF como Vasco e Bahia prometem investir bem mais do que em 2023 e devem subir uma 'prateleira' na tabela e se aproximarem de Fortaleza, Inter, Grêmio e Botafogo. Por isso, o objetivo do G-10 é bem a realidade do Leão, que não deve ter problemas para permanecer na elite. Os os clubes que subiram (Vitória, Atlético/GO, Juventude e Criciúma), em tese, terão menos força que os que cairam esse ano (Santos, America, Coritiba e Goiás).

Na Série B, o Ceará precisa apagar o vexame de 2023 quando ficou longe de subir e estacionou na zona intermediária. O investimento para o acesso deve ser alto, e competição deve ser mais difícil do que 2023, pelo mesmo cenário descrito para o Fortaleza na Série A: os times que cairam (Santos, America/MG, Coritiba e Goiás), são muito mais fortes em camisa e investimento que os que subiram para a Série A (Vitória, Atlético/GO, Juventude e Criciúma), ainda tem o Sport, que era candidato ao acesso e deixou escapar na reta final. Portanto, o Ceará tem pelo menos 5 adversários de peso pelo acesso e terá que fazer uma campanha impecável, além de decisões corretas, o que passou longe em 2023.

Legenda: O Ferroviário está de volta para a Série C do Brasileiro e terá grande desafio no torneio Foto: KID JUNIOR / SVM

O desafio do Ferrão na Série C após retornar é grande. Claro que é tentador sonhar com o G8 na 1ª Fase e brigar pelo acesso. Mas a maratona pelo país será muito maior que na Série D, e o Tubarão enfrentará times de mais estrutura e potencial financeiro. Clubes como ABC, Sampaio Corrêa, CSA, Botafogo/PB, Náutico, Remo, São Bernardo, Volta Redonda e Ypiranga são oponentes de respeito.

Uma campanha segura pela permanência seria mais a realidade coral, mas se o time embalar, pode sonhar com o G8. Mas seria mais prudente focar primeiro na permanência, já que 4 rebaixados é um risco enorme em uma divisão tão disputada.

Sul-Americana

O Fortaleza será o representante cearense na Sul-Americana. O Tricolor de Aço foi vice no ano passado com uma campanha empolgante, mas a perda do título nos pênaltis para a LDU em Maldonado (URU) ainda dói nos tricolores. Por isso a competição de 2024 é vista com muito foco pelo clube, em realizar outra grande campanha e quem sabe, disputar o título outra vez.

Legenda: O Leão viveu grandes emoções na Sul-Americana de 2023 e retornará em 2024 Foto: KID JUNIOR

A Edição de 2024 promete ser mais difícil que do ano passado, pelo número de gigantes sul-americanos no torneio. Pesos pesados como Boca Juniors,

Racing Club, Argentinos Juniors, Universidad Católica e Olímpia mostram a força estrangeira na luta pela taça. Ainda teremos fortes clubes brasileiro como Athletico Paranaense e Internacional, além de Corinthians, Cruzeiro, que correrão por fora.

Claro, clubes eliminados da Libertadores também jogarão a Sul-Americana, podendo entrar equipes igualmente fortes.