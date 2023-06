Será que ainda dá? Em 2017, Ceará tinha os mesmos 21 pontos em 14 rodadas e subiu para a Série A

Série B do Brasileiro em 2023, o Ceará é apenas o 9º colocado com 21 pontos, 7 distante do G4. A campanha decepcionante fez o Vovô trocar mais uma vez de treinador, demitindo Eduardo Barroca após o empate diante do Avaí, na quarta-feira, e Após 14 rodadas disputadas nado Brasileiro em 2023, oé apenas ocolocado com 21 pontos, 7 distante do G4. A campanha decepcionante fez o Vovô trocar mais uma vez de treinador, demitindo Eduardo Barroca após o empate diante do Avaí, na quarta-feira, e contratando Guto Ferreira , que deve estrear no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada. O treinador terá um grande desafio nas 24 rodadas restantes, em levar o Ceará para a Série A.

E o torcedor do Ceará, que deve estar se perguntando se ainda dá tempo subir, pode se apegar a reações ao longo das edições de pontos corridos desde 2006. O próprio Ceará em 2017 tinha a mesma pontuação após 14 rodadas e conseguiu subir. Eram também 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com aproveitamento de 50%,

Além do Vovô em 2017, outros 15 clubes tinham menos pontos que o atual Ceará após a 14ª rodada e conseguiram subir. Portanto, ainda há margem para uma reação, ainda que a pontuação atual do G4 seja acima da média.

Em 2017, o Vovô subiu de divisão com América Mineiro, Internacional e Paraná. E exceto o América Mineiro, todos precisaram de uma reação semelhante a que o Vovô almeja hoje. O Ceará era o 6º com 21, o Inter era o 7º com 21 pontos e o Paraná, o 17º com 17 após a 14ª rodada e conseguiram subir.

Casos semelhantes de acesso ocorreram com Botafogo (11º com 19 pontos em 2021), Goiás (10º com 18 em 2018), Bahia (9º com 20 pontos) e Avaí (13º com 18) em 2016, Santa Cruz (9º com 19) em 2015, Ponte Preta (11º com 19) em 2015, Athletico Paranaense (9º com 20) em 2012, Santo André (7º com 21) em 2008, Vitória (5º com 21), Portuguesa (6º com 21) e Grêmio Barueri (8º com 21) em 2007 e Atlético Mineiro (8º com 21) e América-RN (9º com 19).

Como foi em 2017

Treinado por Marcelo Chamusca (que assumiu a equipe na 10ª rodada), o Ceará venceu o Juventude por 2 a 0 no Castelão pela 14º rodada e assumiu a 6ª colocação com 21 pontos. Na ocasião, o G4 era formado pelo Guarani/SP (26 pontos), Juventude (26), América Mineiro (24) e CRB (23). O 5º colocado, o Vila Nova/GO, também tinha 23.

Legenda: Marcelo Chamusca comemora acesso com a torcida do Ceará no Castelão Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Nas 24 rodadas finais, o Alvinegro fez 46 pontos e conquistou o acesso em 3º lugar, com 67 pontos.

O Guarani caiu de rendimento e ficou em 16º com 44, o Juventude foi o 9º com 51 e o CRB foi o 15º com 45. Ou seja, o G4 mudou em 75%, entrando América Mineiro (73), Internacional (71), Ceará (67) e Paraná (64).

Cenário atual

Ou seja, ainda que distância do Ceará em 2017 para o G4 fosse de apenas 2 pontos - e na atual edição seja de 7 - o clube reagiu e ultrapassou com sobras as equipes que estavam na zona de acesso na 14ª rodada.

O time tem 24 rodadas e 72 pontos em disputa para buscar o acesso. Ainda que Vila Nova (30 pontos), Novorizontino (29), Vitória (28) e Sport (28 com 13 jogos), tenham um aproveitamento alto, é comum na Série B o G4 na 38ª rodada ser outro, com as equipes caindo de rendimento, como foi em 2017.