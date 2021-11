Sequência que complicou Guto Ferreira pode consagrar Ceará e Tiago Nunes

O Ceará terá quatro rodadas para definir seu destino na Série A do Campeonato Brasileiro, que pode ser inédito e histórico com uma vaga na Copa Libertadores da América 2022. A sequência de jogos do Vovô é: Corinthians (25, Castelão), Flamengo (30, Maracanã), América/MG (5/12, Castelão) e Palmeiras (9/12, Allianz Parque).

Com o empate fora de casa diante do Atlético-GO em 1 a 1 no último domingo (21), o Ceará chegou aos 46 pontos e está em 9º, apenas 2 pontos do Fluminense, na 7ª posição, que dá hoje uma vaga na Libertadores de 2022.

O G8 ainda pode dar vaga na Liberta caso o Atlético/MG, líder da Série A, conquiste também a Copa do Brasil. Hoje o Ceará está apenas um ponto atrás 8º colocado, o Internacional.

Sequência

Assim, o Vovô joga tudo nestas 4 partidas, que podem ser a consagração de uma equipe que cresceu no returno (tem a 7ª melhor campanha com 22 pontos e 49% de aproveitamento) e do técnico Tiago Nunes. O técnico, aliás, chegou ao Vovô após sequência final do 1º turno que custou o emprego de Guto Ferreira.

Com Guto, o Ceará vinha invicto há 11 jogos, mas perdeu para o Corinthians em Itaquera (3x1), empatou com o Flamengo no Castelão (1x1), e perdeu para o América (2x0) no Independência. Após a derrota para o Coelho, o treinador foi demitido e Tiago Nunes chegou.

Legenda: No 1º turno, o Ceará perdeu para o América/MG, no último jogo de Guto Ferreira pelo time, que foi demitido após derrota Foto: Divulgação / América/MG

Como o duelo do 1º turno com o Palmeiras foi adiado para frente, Tiago Nunes já comandou o Ceará no confronto no Castelão, perdendo por 2 a 1.

Ou seja, contra os mesmos adversários que tem agora, o Alvinegro só conquistou um ponto, mas as variáveis são bem diferentes, com boas chances de aumentar a pontuação e beliscar uma vaga na Libertadores.

Corinthians e América (em casa)

Enfrentar Corinthians e América-MG fora de casa é bem mais dificíl, pelo desempenho deles no mando de campo, e o que o Ceará tem pontuado como visitante. Além de Flamengo e Palmeiras focados no Brasileirão, mesmo os enfrentando no Castelão, era de um desafio também crescente.

Agora, o panorama muda, com o Vovô recebendo Corinthians (que não vence há 7 jogos fora de casa) e América/MG (que é o 11º visitante com 35% de aproveitamento). São duelos igualmente difíceis - o Timão é o 4º com 53, e o Coelho, um adversário direto do Vovô, em 10º com 45 -, mas o Alvinegro é muito forte no Castelão, sendo o 3º melhor mandante na Série A, com 33 pontos conquistados em 17 jogos, sendo 64% de aproveitamento, atrás apenas de Atlético/MG e Flamengo.

Flamengo e Palmeiras (fora)

E o mais importante, recebendo Flamengo e Palmeiras em outras circunstâncias. O duelo com o Rubro-Negro é o seguinte logo após a final da Libertadores, com o clube ainda estando em festa pelo título ou ressaca pela perda. Lembrando que as chances de título na Série A para o Flamengo não passam de 2%, com o Galo tendo 98%.

O caso do Palmeiras é semelhante. Os dois clubes se enfrentam na última rodada, no dia 9 de dezembro, com o clube sem objetivos, já que deve ter a vaga garantida na Libertadores do ano de vem via Brasileirão (hoje o Verdão é o 3ºcom 58) ou se ganhar a Libertadores deste ano.