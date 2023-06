Opinião: Quebra de jejum fora de casa é um ganho de confiança para o Fortaleza na Série A

Até enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira (21), o Leão vivia um incômodo jejum de vitórias fora de casa na temporada. O Tricolor não sabia o que era vencer desde abril - ao bater o Àguia por 2 a 0 pela Copa do Brasil - somando apenas 5 dos últimos 15 disputados. Na Série A, eram 4 jogos sem vitória como visitante. Mas no retorno da competição para a 11ª após 11 dias de 'Data FIFA' para jogos de Seleções Nacionais, o Leão venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão e quebrou o jejum.

E como jogar fora de casa na Série A é muito difícil, estar confiante para jogos assim é essencial para a conquista de resultados. E jejuns como os que o Fortaleza vivia pesam e o time poderá jogar melhor fora a partir dessa vitória.

Pelo planejamento do Fortaleza, que é estar na Libertadores pelo 3º ano seguido, pontuar regularmente fora - além de ir muito bem em casa - é primordial. E a vitória contra o Cruzeiro pode ser o início de resultados positivos.

As atuações contra América Mineiro (2x1) e Botafogo (2x0) foram preocupantes, mas a vitória contra a Raposa é alentadora para quem enfrentará fora de casa os dois times mais fortes do Brasil: Flamengo no dia 1º de julho e Palmeiras, no dia 21.

Estratégia

E a estratégia do Fortaleza fora de casa contra o Cruzeiro foi distinta nos dois tempos de jogo. Na etapa inicial, um time mais retraído, com menos posse de bola e explorando contra-ataques. Vojvoda afirmou após o jogo que era proposital esperar o Cruzeiro na etapa inicial e soltar no time no 2º tempo. E foi isso que aconteceu. O Leão foi melhor na etapa final com as mudanças e venceu o jogo com gol de Lucero, aos 34 do 2º tempo.

Claro que para cada adversário Vojvoda pode moldar a forma de atuar fora de casa - Palmeiras e Flamengo são times muito mais fortes que o Cruzeiro - mas o importante é ter variações dentro do próprio jogo e o Leão mostrou isso.