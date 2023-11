Leão pode se reaproximar do G6 ou ficar mais distante; veja melhor e pior cenário para 32ª rodada

O Fortaleza entra em campo pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Flamengo, no sábado (30), às 16 horas na Arena Castelão. O Tricolor de Aço é o 9º colocado com 42 pontos e pode se reaproximar do G6, zona de classificação para a Libertadores, ao fim da rodada. Quem abre o G6 é o adversário deste sábado, o Flamengo, com 50 pontos.

Sobre a projeção para a 32ª rodada, farei 2 cenários diferentes para o Leão: o melhor cenário e o pior, de acordo com o objetivo dele na competição; uma vaga na Libertadores.

Pela pontuação, os adversários diretos do Leão do Pici na luta por uma vaga na Libertadores são 7: Grêmio (4º com 53 pontos), Atlético (5º com 52), Flamengo (6º com 50), Athletico-PR (7º com 49), Fluminense (8º com 45) e Cuiabá (11º com 40) e Corinthians (12º com 40).

O detalhe é que se o Fluminense decide a Libertadores deste sábado e se for campeão diante do Boca Juniors no Maracanã, garante vaga automática e deixa de ser rival do Leão. Já é o caso do São Paulo, que é o 10º com 42 pontos e está na Libertadores do ano que vem por ter sido campeão da Copa do Brasil. Os dois tricolores se enfrentariam na rodada, mas o jogo foi adiado devido a final da Libertadores neste sábado.



Melhor cenário para o Fortaleza

Legenda: Vencendo o Flamengo no Castelão, o Fortaleza se aproxima outra vez do G6 da Série A, reduzindo a distância para 5 pontos Foto: Reprodução / srgoool

A melhor projeção do Leão para a rodada é uma vitória diante do Flamengo, alcançando aos 45 pontos, na 8ª colocação, se aproximando do G6. A diferença ficaria em 5 pontos.

Veja melhores resultados para o Fortaleza:

Grêmio x Bahia (Vitória do Bahia)

América x Atlético (Vitória do América)

Palmeiras x Athletico/PR (Vitória do Palmeiras)

Bragantino x Corinthians (Vitória do Bragantino)

Santos x Cuiabá (Vitória do Santos)

Pior Cenário para o Fortaleza

Legenda: O pior cenário para o Tricolor de Aço na rodada é uma derrota em casa para o Flamengo e seus rivais diretos vencerem, ficando a 10 pontos do G6 Foto: Reprodução / srgoool



O pior cenário para o Tricolor de Aço na rodada é uma derrota em casa para o Flamengo e seus rivais diretos vencerem, ficando a 10 pontos do G6.

Vitórias de quem vem atrás, como Corinthians e Cuiabá seriam também prejudiciais, aumentando a concorrência por vagas.

Veja os piores resultados para o Fortaleza:

Grêmio x Bahia (Vitória do Grêmio)

América x Atlético (Vitória do Atlético)

Palmeiras x Athletico/PR (Vitória do Furacão)

Bragantino x Corinthians (Vitória do Corinthians)

Santos x Cuiabá (Vitória do Cuiabá)