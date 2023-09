Fortaleza pode entrar no G6 da Série A ao fim da 25ª rodada; veja o melhor e o pior cenário

O Fortaleza entra em campo pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio, no sábado (30), às 16 horas na Arena Castelão. O Tricolor de Aço é o 8º colocado com 38 pontos e pode entrar no G6, zona de classificação para a Libertadores, ao fim da rodada. Quem abre o G6 é o Athletico/PR, com 40 pontos.

Sobre a projeção para a 25ª rodada, farei 2 cenários diferentes para o Leão: o melhor cenário e o pior, de acordo com o objetivo dele na competição; uma vaga na Libertadores.

Pela pontuação, os adversários diretos do Leão do Pici na luta por uma vaga na Libertadores são 6: Grêmio (3º com 43 pontos), Bragantino (4º com 42), Fluminense (5º com 41), Athletico-PR (6º com 40), Flamengo (7º com 40) e Atlético-MG (9º com 37).



Melhor cenário para o Fortaleza

Legenda: Vencendo o Grêmio no Castelão, o Fortaleza pode alcançar o G5 da Série A caso os seus rivais diretos sejam derrotados Foto: Reprodução / srgoool

A melhor projeção do Leão para a rodada é uma vitória diante do Grêmio, alcançando aos 41 pontos, na 6ª colocação. Mas para o Tricolor terminar a rodada no G6, o time precisa que o Athletico/PR (6º) e Flamengo (7º) tropecem.

No caso do Furacão, é torcer por uma empate ou por uma derrota para o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo, às 16 horas. Já o Fla, enfrenta o Bahia, no sábado às 16 horas no Maracanã, com qualquer tropeço - empate ou derrota - beneficiando o Fortaleza.

Quanto aos adversários que estão acima Bragantino (4º) e Fluminense (5º), o Leão tem a possibilidade de ultrapassar o time carioca.

O Fluminense enfrenta o Cuiabá no sábado, às 18h30 na Arena Pantanal, e caso o time carioca perca com um gol mais de um gol de diferença, o Leão o ultrapassará.

Já o Bragantino recebe o Palmeiras, no domingo (1), às 18h30 no Nabi Abi Chedid e pode permitir um aproximação do Leão se perder ou empatar.

Outro resultado que beneficiaria o Fortaleza é a derrota do Atlético Mineiro. O time mineiro enfrenta o Internacional, no dia 30, às 21h no Beira-Rio.

Veja melhores resultados para o Fortaleza:

Flamengo x Bahia (Empate)

Cuiabá x Fluminense (Vitória do Cuiabá)

Internacional x Atlético Mineiro (Vitória do Internacional)

Coritiba x Athletico Paranaense (Vitória do Coritiba)

Bragantino x Palmeiras (Empate)

Pior Cenário para o Fortaleza

Legenda: O pior cenário para o Tricolor de Aço na rodada é uma derrota em casa para o Grêmio e seus rivais diretos vencerem, ficando a 5 pontos do G6 Foto: Reprodução / srgoool

O pior cenário para o Tricolor de Aço na rodada é uma derrota em casa para o Grêmio e seus rivais diretos vencerem, ficando a 5 pontos do G6.

Veja piores resultados para o Fortaleza:

Flamengo x Bahia (Vitória do Flamengo)

Cuiabá x Fluminense (Vitória do Fluminense)

Internacional x Atlético Mineiro (Vitória do Atlético Mineiro)

Coritiba x Athletico Paranaense (Vitória do Athletico/PR)

Bragantino x Palmeiras (Vitória do Bragantino)