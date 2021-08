Floresta pode repetir o feito do Icasa em 2012 na Série C?

Uma feliz coincidência entre os "Verdões" do Estado do Ceará pode valer outro acesso na Série C. Quem não lembra da histórica campanha do Icasa em 2012, quando saiu das últimas colocações no Grupo A para uma classificação improvável e conquistar o acesso? Pois é, o Floresta pode repetir o mesmo roteiro daquele time inequecível comandado pelo técnico Francisco Diá.

O Floresta ainda está ameaçado de rebaixamento, mas ao vencer o então líder Botafogo/PB por 2 a 1 fora de casa pela 13ª rodada da Série C, chegou ao 7º lugar com 15 pontos e restando 5 rodadas, pode sonhar em repetir o feito do Icasa.

Em 2012, o Verdão do Cariri construiu sua reação exatamente nas 5 rodadas finais. O time de Francisco Diá era o 9º colocado com 12 pontos, 3 atrás do Cuiabá, primeiro time fora do Z4, e 4 atrás do 4º colocado, o Treze/PB. É a mesma diferença que o Floresta está do 4ºcolocado, o Tombense, que tem 19.

Icasa histórico

Pois bem. O Icasa venceu 4 partidas e perdeu apenas uma, para o líder Fortaleza. As vitórias foram contra o Guarany de Sobral (2x1 no Junco), Santa Cruz (3x1 no Romeirão), Salgueiro (2x0 no Romeirão) e Paysandu (1x0 no Romeirão). Ao bater o Papão da Curuzu em Juazeiro, o Verdão terminou a 1ª Fase na 3ª colocação com 24 pontos, dois a mais que o 5º colocado, o Treze. E assim como este ano, aquele Grupo A da Série C foi muito equilibrado, com o 7º colocado, o Àguia de Marabá, somando também 22 pontos.

O resto da história a gente já sabe, com o Icasa conquistando o acesso contra o Duque de Caxias (2x1 no Romeirão com direito a gol de Elanardo de pênalti nos acréscimos e um 0x0 no Rio de Janeiro).

Na semifinal, dois duelos épicos com o Paysandu, com um placar agregado de 4x4 e com a vaga conquistada com uma grande vitória no Romeirão por 2 a 1. O título inédito escapou diante do Oeste/SP, mas o Verdão já tinha feito história.

E o Floresta?

O Lobo tem chega com moral pela vitória diante do ex-líder e terá 4 times que estão dentro ou próximos do G4 para tentar uma reação e se classificar.

A vitória diante do Botafogo/PB mostra que é possível o Verdão sonhar. O time do técnico Leston Júnior tirou um peso das costas pelos 6 jogos sem vencer, aumentou a vantagem para o Z2 para 4 pontos e pode jogar mais leve . Veja os jogos que restam ao Floresta.

JOGOS QUE FALTAM

14ª rodada - Paysandu x Floresta - 28/08 - 19 horas

15ª rodada - Floresta x Altos - 04/09 - 15 horas

16ª rodada - Tombense x Floresta - 11/09 - 15 horas

17ª rodada - Floresta x Volta Redonda - 18/09 - 15 horas

18ª rodada - Ferroviário x Floresta - 25/09 - 17 horas