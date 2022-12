Copa dia #12: Alemanha e Bélgica dão adeus; Japão faz história

O dia 12 da Copa do Mundo foi de eliminações traumáticas de antigos algozes do Brasil e uma classificação história do Japão.

A primeira eliminação do dia foi da Bélgica, que eliminou o Brasil em 2018 nas quartas de final da Copa da Rússia. A insensada "Geração" Belga decepcionou mais uma vez, sendo eliminada na 1ª Fase com um futebol aquém do esperado. O empate em 0x0 com a Croácia nem foi dos piores jogos da Bélgica na Copa, mas os Diabos Vermelhos acordaram tarde demais, não sendo suficiente jogar os 20 minutos finais de jogo contra o bom time croata, quando pressionou e perdeu pelo menos 4 gols feitos com Lukaku.

Legenda: O artilheiro Lukaku não estava em suas melhores condições físicas, mas em seus pés escapou a vaga Belga Foto: Divulgação / FIFA

A geração belga se despede com uma Copa apagada - a vitória magra contra o Canadá e a derrota contundente contra Marrocos evidenciam isso - e jogadores como Vertonghen, Courtois, Mertens, De Bruyne, Hazard e Lukaku estavam longe de estarem inspirados e motivados para fazer história. O jornal francês L'Equipe noticiou um racha no grupo e declarações e farpas de jogadores sobre o time estar 'velho' evidenciam o fim de uma geração.

Assim, a Croácia avançou com justiça com 2ª colocada, enquanto Marrocos, que faz bela Copa, terminou na liderança.

Decepção Alemã

A outra eliminada do dia foi a Alemanha. A vitória diante da Costa Rica era previsível, ela veio por 4 a 2, mas os alemães não contavam com a vitória do Japão diante da Espanha por 2 a 1 de virada, placar que os eliminou da Copa do Mundo.

Claro que a eliminação alemã passa também pela derrota para o Japão na estreia. O time não jogou bem, sobreviveu ao encontro com a Espanha no empate em 1 a 1, venceu a Costa Rica, mas ficou fora pelo saldo de gols, passando a Roja.

Legenda: A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo de 2022 na 1ª Fase Foto: INA FASSBENDER / AFP

É a segunda Copa seguida que a Alemanha cai na 1ª Fase e algo parece estar errado com uma equipe tão vencedora e de chegada.

A Seleção Alemã tem bons nomes, da nova geração, como Havertz, Gnabry, Sané e Musiala, mas faltam bons nomes para a defesa e um centroavante. A Alemanha precisa se renovar se quiser voltar a disputar títulos de Copa do Mundo.

Japão heróico, Espanha mal

A Seleção Japonesa fez história ao garantir vaga nas Oitavas de Final da Copa como líder do Grupo E. Ela conseguiu isso vencendo duas campeãs do Mundo: Alemanha e Espanha, o que não é pouco, é uma façanha.

Legenda: O Japão fez história ao vencer a Espanha e se classificar para as Oitavas de Final da Copa do Mundo Foto: Divulgação / FIFA

Após a derrota para a Costa Rica na 2ª rodada tudo parecia perdido, mas os nipônicos foram corajosos como na estreia contra a Alemanha, conseguindo a virada contra uma desinteressada Espanha. Agora contra a boa seleção croata, o que vier é lucro.

Todo time espanhol foi muito mal, principalmente Balde e Rodri. Nem Busquets se salvou dessa vez. Na frente, Pedri e Olmo foram mal, só se salvando Morata.

Não dá pra dizer que a Espanha quis perder para eliminar a Alemanha e cair em uma chave mais fácil no mata-mata (fugiu do Brasil?), já que ela correu riscos de ser eliminada, caso a Alemanha perdesse pra Costa Rica. Mas a atuação foi muito ruim e pareceu faltar desoncentração e sobrar alto confiança ao time de Luis Henrique.

Para as Oitavas, vai precisar jogar seu melhor futebol para passar por Marrocos.