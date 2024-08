Análise: Pedro Augusto justifica titularidade no Fortaleza com grande atuação contra o Rosario

O Fortaleza fez um jogo seguro, truncado e brigador com o Rosario Central, no Gigante de Arroyito, em Rosario pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa Sul-Americana.

A atuação leonina não foi brilhante tecnicamente, sem grandes lances ofensivos, mas o time fez o que o jogo pedia: foi guerreiro, entrou nas divididas com o time argentino, e saiu com um empate valoroso.

E o jogador que mais ilustra a atuação leonina é Pedro Augusto. O volante foi o melhor em campo, se destacando nos desarmes e duelos. E não foi um jogo qualquer, com muita pressão e pegada.

Pedro Augusto fez duelos pesados com Mauricio Martínez, Lovera e Jonatan Gómez no meio campo, encarando os argentinos em muitos momentos. Ele se impôs no meio. Ele fez desarmes importantes contra os perigosos Campaz e Copete, sendo muito importante na partida.

E o volante ainda chegou na à frente e acertou o travessão em chute de fora da área.

A atuação dele deu a segurança que o Fortaleza precisava. O empate era um ótimo resultado em Rosario e o time conseguiu. Futebol não é só criação e quando o jogo pede contato físico, divididas e imposição, um jogador como ele é muito útil.

Os números do sofascore ilustram muito bem isso: Foram 12 ações defensivas, com 6 desarmes, e 10 de 14 duelos vencidos.

Pedro Augusto foi o Destaque Sofascore de Rosario Central 1-1 Fortaleza!



🔐 12 ações defensivas (1º do jogo!)

🆚 6 desarmes (1º do jogo!)

👊 4 faltas sofridas (1º do jogo!)

💪 10/14 duelos ganhos no chão (1º do jogo!)

💯 Nota Sofascore 7.8 pic.twitter.com/hYuLHlWHhR — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 15, 2024

O volante tem a confiança de Vojvoda e vive seu melhor momento com a camisa tricolor. Ele ficou marcado por lance decisivo nas penalidades na final do ano passado, quando o Leão ficou com o vice-campeonato, mas vem mostrando seu valor.