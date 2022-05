Análise: Maduro, Ceará vence com autoridade em Avellaneda e avança na Sula com atuação promissora

O Ceará tinha seu maior desafio na Sul-Americana ao encarar o Independiente em Avellaneda pela última rodada da fase de grupos, em um confronto mais que esperado, desde o sorteio da competição. Era uma verdadeira decisão para o Vovô, que certamente deixou a torcida alvinegra ansiosa e muito orgulhosa após o apito final.

Bater o Independiente por 2 a 0 em seu mítico estádio Libertadores da América é para poucos e o Vozão conseguiu, encarando de frente, fazendo uma partida madura, muito segura em todas as fases do jogo.

Com um time experiente, o Ceará segurou a pressão do Rojo e construiu a vitória com uma naturalidade de grandes vencedores, de times que sabem o que querem dentro de campo. É daquelas atuações que servem como modelo para o restante da temporada, seja em outros jogos fora de casa em mata-matas da Sul-Americana, Copa do Brasil, ou jogos da Série A como visitante.

O Ceará que já é tem bom desempenho como visitante na Série A - a vitória contra o Palmeiras é a maior prova e o empate com o Santos também foi bom resultado - tem tudo para se acertar e dar muitas alegrias ao torcedor fora de seus domínios.

Velocidade

A mentalidade e maturidade para contruir seu jogo foram virtudes claras do Ceará no jogo de quarta-feira. O time jogou muito ligado e com contra-ataques muito bem organizados, matou o jogo em Avellaneda.

Legenda: O Ceará foi maduro e melhor que o Independiente na Argentina, vencendo por 2 a 0 com autoridade Foto: Felipe Santos/CearaSC

A partida de Mendoza foi monstruosa, a melhor dele com a camisa do Ceará. Ele mostrou todo seu repertório de melhor jogador do Vozão na temporada, seja distribuindo passes - como para Vina finalizar e perder o gol -, armando contra-ataques em extrema velocidade, e claro, marcando seu gol, o que decretou a vitória.

Além do colombiano, o trio do meio campo formado por Richard, Lindoso e Richardson esteve muito bem, com bons passes e combativo, raramente falhando durante a partida.

A defesa também esteve bem, com Messias e Luiz Otávio nas jogadas áreas, e na única que não conseguiram cortar, João Ricardo salvou em defesa espetacular.

Os laterais do Vozão também apoiaram na medida certa, com Victor Luis e Nino de completando bem.

Lima e Vina também fizeram um bom jogo, mas o último perdeu dois gols que poderiam ter feito falta. Não fizeram, mas fica o mérito das jogadas construídas, além do crédito que Vina tem com a camisa do Vozão, certamente sendo decisivo em outros momentos.

Futuro

Pela campanha que fez na Sul-Americana, histórica e avassaladora pelos gols e vitórias, o Ceará se credencia no mata-mata. A torcida tem todo o direito de sonhar com fases mais agudas, e quem sabe até estar em Brasília na grande decisão.

Os adversários serão duros, mas o Ceará também será para qualquer um deles, seja os que já estavam na Sul-Americana, como São Paulo, Inter, Santos, Lanús, ou os que virão da Libertadores como Nacional (URU), Universidad de Chile, Independiente Del Vale (EQU) e Olímpia (PAR).

A maratona será pesada, junto com a Série A e Copa do Brasil, mas o Vovô precisa continuar trilhando seu caminho na Sul-Americana com toda atenção que ela merece. Até porque, com esse futebol mostrado em Avellaneda, a reação na Série A do Brasileiro é só questão de tempo.