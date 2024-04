Análise: Fortaleza perde a chance de embalar após empate e atuação ruim em casa pela Série A

O jogo contra o Cruzeiro em casa no Castelão era a chance do Fortaleza confirmar o bom momento, a virada de chave que parecia ter começado diante do São Paulo no Morumbis, com a vitória por 2 a 1 na estreia da Série A no último sábado.

Enfrentar uma equipe inferior ao time paulista, e no Castelão, era a chance que o Leão tinha de buscar a 2º vitória seguida e embalar para os confrontos em casa contra Altos/PI (Copa do Nordeste), Boca Juniors (Sul-Americana) e Bragantino (Série A).

Mas a vitória não veio e a equipe foi vaiada, mesmo que timidamente. O empate em 1 a 1 com o Cruzeiro é um tropeço, e coloca mais uma vez uma dúvida no momento do clube.

Em campo nesta quarta-feira, foram vistos problemas anteriores a estreia vitoriosa na Série A: um time lento, deixando o adversário criar jogadas sem marcação forte (o Cruzeiro chegou a tabelar perigosamente em muitos lances) e na frente sem a pressão ofensiva necessária quando se joga em casa na Série A.

Legenda: O Fortaleza caiu de rendimento na etapa final e não melhorou com as mudanças de Vojvoda Foto: KID JUNIOR / SVM

A defesa leonina esteve abaixo do que se espera. Exceto João Ricardo, que fez grandes defesas, Tinga, Tite e Bruno Pacheco não conseguiram marcar o leve time do Cruzeiro. Matheus Pereira, Arthur Gomes, Marlon e Ramiro ganharam a maioria dos duelos individuais, criando jogadas de perigo.

No meio, Zé Welison e Pochettino também não conseguiram acompanhar o ritmo dos mineiros.

E na frente, Lucero ficou isolado, além de Machuca - novidade como titular - e Pikachu, foram pouco participativos.

E quando Vojvoda mudou a equipe, Pedro Augusto e Sasha não melhoraram o setor de contenção, nem Marinho, Kayser e Moises o setor ofensivo.

Sofrer o gol do empate com um jogador a mais - Lucas Romero foi expulso aos 41 do 2º tempo - e ainda permitir que o Cruzeiro tivesse a chance da virada logo depois é preocupante.

A torcida mostrou seu descontentamento após o apito final, já que esperava uma atuação consistente com foi diante do São Paulo. Agora é esperar melhor desempenho contra o Altos/PI - este jogo de nível de exigência mais baixo - e duas pedreiras: Boca Juniors e Bragantino.