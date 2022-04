Análise: Fortaleza faz sua pior partida do ano, em atuação incompreensível contra o Caucaia

Nem parecia uma final de Campeonato Cearense. Seja pela baixa intensidade do Fortaleza, o público pequeno (3.895 pessoas) e a qualidade da partida ao longo dos 90 minutos. Parecia um jogo de 1ª Fase de Estadual, daqueles que valem muito pouco, para ser bem direto. Assim pode ser descrito o "espetáculo" entre o Tricolor de Aço e o Caucaia, nesta sexta-feira (22), pelo 1º jogo da decisão do Campeonato Cearense. O empate em 0 a 0 foi o retrato do que foi a partida, morna e sem grandes emoções, deixando a decisão do Estadual em aberto para o próximo domingo (24).

Se o jogo foi ruim, para esquecer mesmo, o Fortaleza tem uma contribuição muito maior que o Caucaia, sem dúvida. A Raposa Metropolitana, que aguardou a final do Estadual por 40 dias, superou a falta de ritmo de jogo e fez uma partida correta. Bem treinado por Roberto Carlos, o Caucaia se superou fisicamente, se defendeu como foi possível e chegou a ser perigoso em alguns momentos da partida. Para a Raposa, um resultado a se comemorar, já que mantém sua invencibilidade e chega "viva" para a decisão de domingo.

Bem abaixo

Para o Fortaleza, uma partida medonha, para não repetir. Foi de assustar a passividade da equipe, com uma escalação com bons jogadores e com mais ritmo de jogo do que qualquer jogador do Caucaia.

Legenda: Renato Kayzer foi um dos nomes de peso em campo no Leão, mas nem assim o time tricolor conseguiu se impôr contra o Caucaia Foto: KID JUNIOR

Claro que a maratona de jogos do Fortaleza pesa, a baixa qualidade do gramado do Castelão também, mas era obrigação do time que entrou em campo se impôr fisicamente e tecnicamente em campo. Mas não foi isso que aconteceu. O setor ofensivo do Fortaleza praticamente inexistiu, mesmo com nomes como Landázuri, Juninho Capixaba, Matheus Vargas, Romarinho, Robson e Renato Kayzer iniciando o jogo.

O sexteto tinha tudo para se impôr, se sobressair em jogadas trabalhadas, mas foram raras as conexões entre eles.

Em vão

A impaciência de Vojvoda foi tanta que ele só esperou 14 minutos do 2º tempo para colocar titulares e referências técnicas em campo, com as entradas de Lucas Lima, Lucas Crispim, Moisés.

A adição deles melhorou muito o nível da equipe, já que Robson, Matheus Vargas e Ronald não jogaram bem e nem fazem uma boa temporada, mas não foi suficiente para mudar o panorama do jogo.

Nem com Romero e Pikachu em campo as coisas melhoraram, com o Leão sendo vaiado pela torcida que compareceu ao Castelão. Certamente o torcedor tricolor espera um time bem diferente no domingo.