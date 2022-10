Análise: Fortaleza é maduro, faz jogo seguro e vaga na Libertadores é sonho possível

O sonho do Fortaleza em retornar para a Libertadores em 2023 está mas vivo do que nunca. O Tricolor de Aço mostrou muita maturidade e venceu um confronto direto na luta por uma vaga na competição internacional.

Bater o América no Independência era vital para as pretenções de Libertadores para o Leão via G-8, já que o adversário ocupa esta posição na tabela e agora a diferença é de apenas um ponto.

O Leão, agora com 44 pontos, ganha muita moral para as rodadas finais e garantir a sonhava vaga, que seria história por toda caminhada de superação do Tricolor nesta Série A.

A equipe de Vojvoda mostra muita maturidade neste momento, Fortaleza tinha jogo difícil contra o América neste sábado no Independência que valia muito. Afinal, o adversário era o 8º colocado na tabela, e a colocação pode dar uma vaga na Pré-Libertadores ao fim da Série A.



Líder do Returno

A 32ª rodada ainda não acabou, mas ao vencer o América, o Fortaleza lidera o returno com 29 pontos, com 74% de aproveitamento. Se Palmeiras e Inter não vencerem, o Leão será líder ao fim da 32ª rodada. E isso mostra a força mental e técnica da equipe na luta por uma vaga na Libertadores nas 7 rodadas finais.

E para uma equipe que foi lanterna por todo returno da Série A, a reação é histórica e a campanha dá confiança para voos mais altos.

Técnicamente, o momento dos jogadores é ótimo - principalmente de Galhardo - e com um elenco fortalecido, tem tudo para manter o nível de atuação.

Leia Também Jogada Com dois de Galhardo, Fortaleza vence América fora de casa e segue firme por vaga na Libertadores

Dominante

A partida em Belo Horizonte foi só mais uma prova do momento técnico da equipe de Vojvoda. Ofensiva, corajosa e marcando alto o adversário, o Tricolor de Aço não teve dificuldade para dominar o jogo e controlar o América.

E com Galhardo inspirado, o time encaixou ótimas jogadas ofensivas para definir um jogo que só não foi tranquilo depois dos 45 minutos do 2º tempo com o gol de pênalti sofrido, precisando segurar o resultado até os 53.

A vitória foi mais do que justa e mostra uma equipe segura de sí, calejada por tudo que passou na Série A e que pode dar um grande presente à torcida com uma histórica vaga na Libertadores. Pelo futebol que está jogando, a torcida pode confiar e acreditar.