Análise: Faltou efetividade ao Fortaleza em jogo equilibrado contra o Vasco

A derrota do Fortaleza para o Vasco por 1 a 0 em São Januário na noite desta quarta-feira foi daqueles jogos em que qualquer um poderia ter vencido, pelas chances criadas dos dois lados. Foram 6 chances claras para o time da casa, contra 4 do Fortaleza.

A partida foi aberta, disputada, com o Tricolor se postando bem em grande parte do jogo, mas concedeu chances demais ao Vasco no 1º tempo, com João Ricardo aparecendo com pelo menos 3 grandes defesas.

Na etapa final foram mais duas, com o goleiro do Leão atuando bem, mas não conseguindo evitar o gol de Payet.

Quanto as chances criadas, Pochettino, Calebe, Marinho, Tinga, a última aos 49, desperdiçaram.

Atuações

O setor que melhor funcionou no Leão foi o meio. Zé Welison e Caio Alexandre fizeram mais uma vez uma grande partida, passando segurança ao time. Mas como os laterais Escobar e Tinga fizeram partida apenas regular, dando espaços para a criação do Vasco, João Ricardo precisou aparecer com grandes defesas.

Na frente, o trio ofensivo pouco apareceu: Lucero foi raramente acionado, e Machuca - novidade na escalação - perdeu a maioria dos duelos com a defesa do Vasco. Pikachu também esteve apagado contra o ex-clube. Isso fez com que as chances na etapa inicial fossem raras no Leão.

O time melhorou com as entradas de Marinho e Calebe, mas não conseguiu evitar a derrota.

Competitivo

O Tricolor mostrou mais uma vez competitividade contra um Vasco com sangue nos olhos na luta contra o rebaixamento - o time saiu do Z4 com a vitória - em um São Januário como verdadeiro caldeirão.

Com a derrota, o Leão perdeu uma posição, caiu para 7º, e a invencibilidade de 6 jogos na temporada, mas com 42 pontos, ainda está no 'bolo' na luta pelo G6. Então, o jogo contra o Bahia, em Salvador, que deve ser o último com o time titular antes da gigante final da 'Sula' no dia 28, será o teste derradeiro.

A equipe de Vojvoda é corajosa, sempre joga buscando o gol, mas também concede muitas chances ao adversário. O desafio será ter um time mais equilibrado diante da LDU no dia 28.