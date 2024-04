Análise: Empate do Leão em casa com um time reserva é aceitável em estratégia acertada de Vojvoda

A utilização do time reserva para o jogo diante do Bragantino era obrigatória para o Fortaleza. Afinal, após um jogo desgastante diante do Boca Juniors na quarta-feira pela Sul-Americana, de grande intensidade e vitória gigantesca, não era prudente escalar os titulares contra o Braga neste domingo tendo outro jogo tão importante no meio de semana, pela Copa do Brasil contra o Vasco no Castelão.

Seria impor aos mesmos jogadores um desgaste desnecessário, e comprometeria o jogo do meio de semana. Assim, Vojvoda tomou a melhor decisão e escalou uma equipe reserva neste domingo contra o Bragantino no Castelão.

Em uma temporada tão lotada de jogos, o treinador precisa fazer escolhas. Sempre em alinhamento com a diretoria do clube, as prioridades precisam ser claras e o Fortaleza fez o mais correto. Não é descartar a Série A, mas ter um jogo do Brasileirão entre dois jogos tão importantes de mata-mata, diminuem bastante a importância do jogo. Até o torcedor leonino entendeu isso e não compareceu em grande número. O Leão tem 5 pontos em 3 rodadas, está no meio da tabela, mas tem um jogo a menos e pode se recuperar.

A verdade é que o calendário desprestigia a Série A e os clubes precisam tomar decisões como as deste domingo. Se fosse possível usar força máxima em todos os jogos, eu tenho certeza que todos os clubes fariam isso, mas é impossível.

Atuações

Com apenas 3 titulares em campo: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Brítez e o volante Pedro Augusto, o Leão entrou em campo com peças interessantes e que já foram titulares em outros momentos, como Tinga, Titi, Sasha, Kervin Andrade e Marinho. E permitiu a Vojvoda lançar reforços como Felipe Jonatan, Renato Kayzer e Breno Lopes. O trio estreante fez boa partida, assim como o garoto Kervin, que marcou um golaço.

Legenda: Renato Kayzer foi titular e teve chances de marcar Foto: KID JUNIOR / SVM

Se a equipe careceu de entrosamento e melhor dinâmica de jogo, como movimentação e conexões de jogadas, não faltou luta e busca pela vitória contra um bom time do Bragantino.

O jogo foi equilibrado no 1º tempo, com o empate em 1 a 1 sendo justo. Na etapa final, o Leão foi melhor e as mudanças de Vojvoda melhoram o time no decorrer da 2º etapa (Bruno Pacheco, Hércules, Machuca, Yago Pikachu e Moisés entraram).

A vitória não veio, mas o ponto é válido, aceitável pelas circustâncias. Agora é pensar no Vasco, entrando em campo com um time mais inteiro e focado. O jogo pela Copa do Brasil vale muito.