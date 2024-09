Anáise: Os 5 motivos para a eliminação do Fortaleza na Sul-Americana

O Fortaleza foi eliminado da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (24), ao perder para o Corinthians por 3 a 0 na Neo Quimica Arena, em São Paulo. O Leão já havia perdido por 2 a 0 no Castelão, e cai com um agregado de 5 a 0.

O placar agregado e as atuações leoninas nos dois jogos são o retrato da decepção de um time que chegou para o confronto como favorito e saiu com uma eliminação incontestável.

Sim, o Fortaleza favorito diante do Corinthians, pelo futebol apresentado na temporada, principalmente no Brasileirão. O Leão é o 3º com 52 pontos, e o Timão luta para não cair com 28. São 24 pontos de diferença.

Mas nem de longe essa diferença foi vista nos dois jogos. A partida no Castelão com a derrota de 2x0, e os 3x0 em Itaquera fazem um 'combo' que explica a eliminação do Fortaleza em 5 pontos.

1) Atuação irreconhecível em casa

O Fortaleza tinha tudo para abrir vantagem em casa contra um Corinthians que atuaria com reservas, preocupado com a Série A. E o Timão jogou muito bem, e comandado por Coronado, venceu por 2 a 0 e poderia ter sido mais. Naquele dia, o Fortaleza entrou sem intensidade, sem a transição ofensiva e jogo veloz que castigava os adversários no Castelão. E defensivamente, foi muito mal.

Até o confronto com o Fortaleza no Castelão, o Corinthians era um time inseguro, com dificuldade enorme de criar chances e marcar gols. Mas contra o Leão, tudo funcionou, mesmo com uma equipe reserva.

2) Escolhas de Vojvoda

As escolhas do treinador pesaram para o segundo jogo. A formação mais defensiva, com Martinez, Zé Welison e Pedro Augusto não funcionou. A presença de Kayzer no lugar de Lucero é inexplicável.

E com essa formação, o time fez um 1º tempo burocrático, e 'desperdiçou' 45 minutos do confronto.

Quando Vojvoda colocou Matheus Rossetto, Breno Lopes e Calebe e a equipe melhorou, no 2º tempo. Mas ele só colocou Lucero quando Kayzer perdeu gol feito com o jogo 0x0 e o Corinthians já estava em vantagem.

3) Postura nos primeiros 45 minutos

Esta postura tem a ver com as escolhas de Vojvoda. Em Itaquera, precisando vencer por no mínimo 2 gols, faltou ousadia ao Fortaleza no 1º tempo. A equipe foi muito cautelosa para quem tinha que reverter um resultado. Como dito acima, o time 'desperdiçou' 45 minutos de cautela e só foi ir pra cima no começo do 2º tempo, mas após perder chances claras - a de Kayzer foi inacreditável - tomou o gol em seguida e o time ruiu.

4) Frágil defensivamente

O placar agregado diz tudo. Sofrer 5 gols em 2 jogos em mata-mata não é normal. O sistema defensivo do Fortaleza ficou devendo demais nos dois jogos, e com formações diferentes. Cardona, Brítez, Felipe Jonatan, Pedro Augusto, Rossetto, Tinga... todos eles em algum momento dos dois jogos falharam demais na marcação e permitiram gols do Corinthians. Um time bem treinado como o Fortaleza não pode sofrer tantos gols em um mata-mata.

5) Ataque improdutivo

Sair zerado dos dois jogos tambem diz muito. Foram raros os lances de perigo do Fortaleza contra o Corinthians nas duas partidas. No Castelão então, nenhuma chance de gol. Isso foi fatal para um equipe com números tão bons em casa na temporada.

E em Itaquera, com um ataque, digamos, mexido, sem Lucero, e sem velocidade, pouco criou, e quando teve a chance, Kayzer perdeu gol feito. Apenas Breno Lopes se salvou ofensivamente nos dois jogos.