A escalação do Fortaleza para enfrentar o River pela Copa do Nordeste; veja provável time

O Fortaleza vai usar uma escalação reserva contra o River/PI, nesta quarta-feira (14), às 19h, no Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Como Vojvoda escalou força máxima no domingo passado diante do CRB, a estratégia passa a ser descansar os titulares para o Clássico-Rei do Campeonato Cearense, que será no fim de semana, dia 17.

Para o Leão, o Clássico vale muito, pois o clube precisa de pontos para garantir a 1ª colocação do Grupo A. Com 10 pontos, o Tricolor ainda corre risco de ser ultrapassado pelo Maracanã, que tem 8.

E conhecendo o treinador argentino, seria impossível que ele utilizasse a mesma formação por 3 jogos seguidos: CRB/River/Ceará.

Assim, contra o time piauiense, a formação leonina será 'alternativa'.

Veja formação

João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Cardona, Pacheco; Sasha, Kauan, Luquinhas; Marinho, Machuca, Galhardo.

Detalhes

Grande parte destes jogadores esteve no banco de reservas contra o CRB e 4 deles (Luquinhas; Marinho, Machuca, Galhardo), entraram no decorrer do jogo. O outro que entrou foi Kervin Andrade - o melhor do Leão no jogo contra o CRB por sinal - mas ele deve ser titular no clássico na ausência de Calebe, por isso será preservado.

O detalhe é que o zagueiro Kuscevic deve fazer sua estreia pelo Tricolor de Aço.

Para o banco, Vojvoda deve compor com peças importantes que foram titulares diante do CRB. Caso necessário, ele pode lançá-los na etapa final de jogo.

A formação escolhida tem talento suficiente para vencer o jogo, mas o momento de alguns jogadores não é bom, como de Dudu, Cardona, Luquinhas, Marinho e Galhardo. Então, pode ser a chance deles ganharem confiança com uma boa atuação diante da torcida no Castelão.