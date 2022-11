36ª rodada da Série A: Confira o melhor cenário (e o pior) para Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza entram em campo pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com o Vovô entrando em campo no sábado às 20h30 contra o Corinthians em São Paulo, enquanto o Leão joga no domingo contra o Atlético/GO no Castelão, às 16 horas.

Hoje o Tricolor de Aço é o 10º colocado com 48 pontos, enquanto o Vovô é o 17º com 34. Assim, separados por 14 pontos, ambos já disputam um "campeonato diferente": o Leão por uma vaga na Libertadores via G8, enquanto o Vozão joga pela permanência na Série A.

Sobre a projeção para a 34ª rodada, farei 2 cenários diferentes para cada um: o melhor cenário e o pior, de acordo com o objetivo atual deles na competição.

Pela pontuação, os adversários diretos do Fortaleza na luta por uma vaga na Libertadores são 5: Atlético/MG (7º com 52), São Paulo (8º com 51), Botafogo (10º com 47), América-MG (9º com 49), Santos (12º com 46).

Já os adversários diretos do Ceará pela permanência são 4: Coritiba (15º com 38), Cuiabá (16º com 37), Atlético-GO (18º com 33) , Avaí (19º com 28). O Juventude já está matematicamente rebaixado com 21 pontos.

Seguem as projeções dos jogos que interessam aos dois clubes cearenses. A ordem de projeções segue por que joga primeiro. Todas as projeções são feitas no simulador do site srgoool.



Projeções para o Ceará



Melhor Cenário para o Vovô



Vozão vence o Corinthians em São Paulo e chega aos 37 pontos. E se os resultados ajudarem, com derrotas de rivais diretos, o Vovô pode terminar a rodada com a mesma pontuação do primeiro time fora do Z4. As derrotas de Cuiabá, Coritiba e Atlético/GO são essenciais para o Vozão, assim como a do Avaí, que já seria rebaixado matematicamente. E com duas rodadas para o fim da Série A, enfrentará as duas última colocadas (Avaí e Juventude) e a chance de permanecer aumenta muito.

Veja melhores resultados para o Vovô:

Santos x Avaí (Vitória do Santos)

Fortaleza x Atlético Goianiense (Vitória do Fortaleza)

Coritiba x Flamengo (Vitória do Flamengo)

Cuiabá x Palmeiras (Vitória do Palmeiras)



Pior Cenário para o Ceará



Se o Vozão perder para o Corinthians e dois de seus rivais diretos vencerem - Coritiba e Cuiabá - o Vovô estará matematicamente rebaixado para a Série B. E nas duas rodadas finais, contra Avaí e Juventude, só cumprirá tabela.



Veja resultados ruins na rodada para o Vovô:



Santos x Avaí (Vitória do Avaí)

Fortaleza x Atlético Goianiense (Vitória do Atlético Goianiense)

Coritiba x Flamengo (Vitória do Coritiba)

Cuiabá x Palmeiras (Vitória do Cuiabá)

Projeções para o Fortaleza



Melhor Cenário para o Leão



Se o Tricolor do Pici vencer o Atlético/GO, chega aos 51 pontos e entra no G8 caso os resultados ajudem. Ainda que o Botafogo também seja um rival direto do Leão, o Glorioso vencer o Atlético/MG é melhor para que o time de Vojvoda possa ficar mais próximo da 7ª colocação.

Veja melhores resultados para o Fortaleza:

Fluminense x São Paulo (Vitória do Fluminense)

Santos x Avaí (Vitória do Avaí)

Goiás x Juventude (Vitória do Juventude)

Bragantino x América Mineiro (Vitória do Bragantino)

Internacional x Athletico Paranaense (Vitória do Inter)

Atlético Mineiro x Botafogo (Vitória do Botafogo)

Pior Cenário para o Fortaleza



Se o Tricolor do Pici perder para Dragão, se mantém com 48 pontos e pode perder uma posição, ficando em 11º e 6 pontos do G8.

Veja os piores resultados para o Fortaleza

Fluminense x São Paulo (Vitória do São Paulo)

Santos x Avaí (Vitória do Santos)

Goiás x Juventude (Vitória do Goiás)

Bragantino x América Mineiro (Vitória do América/MG)

Internacional x Athletico Paranaense (Vitória do Athletico Paranaense)

Atlético Mineiro x Botafogo (Vitória do Atlético/MG)