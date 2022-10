35ª rodada da Série A: Confira o melhor cenário (e o pior) para Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza entram em campo pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vovô jogando nesta segunda-feira contra o Fluminense no Castelão às 20 horas, enquanto o Leão na quarta-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h30.

Hoje o Tricolor de Aço é o 9º colocado com 48 pontos, enquanto o Vovô é o 17º com 34. Assim, separados por 14 pontos, ambos já disputam um "campeonato diferente": o Leão por uma vaga na Libertadores via G8, enquanto o Vozão joga pela permanência na Série A.

Sobre a projeção para a 34ª rodada, farei 2 cenários diferentes para cada um: o melhor cenário e o pior, de acordo com o objetivo atual deles na competição.

Pela pontuação, os adversários diretos do Fortaleza na luta por uma vaga na Libertadores são 5: Athletico/PR (6º com 51), São Paulo (8º com 50), Botafogo (10º com 47), América-MG (11º com 46), Santos (12º com 43).

Já os adversários diretos do Ceará pela permanência são 4: Coritiba (15º com 35), Cuiabá (16º com 34), Atlético-GO (18º com 33) , Avaí (19º com 28). O Juventude já está matematicamente rebaixado com 21 pontos.

Seguem as projeções dos jogos que interessam aos dois clubes cearenses. A ordem de projeções segue por que joga primeiro. Todas as projeções são feitas no simulador do site srgoool.



Projeções para o Ceará



Melhor Cenário para o Vovô



Vozão vence o Fluminense no Castelão e chega aos 37 pontos. E se os resultados ajudarem, o Vovô pode terminar a rodada na 15ª colocação, ultrapassando o Coritiba e Cuiabá, deixando a zona de rebaixamento. O Vovô ganharia duas posições e abriria 3 pontos para o Z4.

Legenda: O Ceará pode deixar o Z4 e abrir 3 pontos de vantagem para a zona de vencer na rodada e os resultados ajudarem Foto: Reprodução / Sr.gool

Veja melhores resultados para o Vovô:

Botafogo x Cuiabá (Vitória do Botafogo)

Atlético Goianiense x Santos (Vitória do Botafogo)

Avaí x Bragantino (Vitória do Bragantino)

Juventude x Coritiba (Vitória do Juventude)

Pior Cenário para o Ceará



Se o Vozão perder para o Fluminense, afunda no Z4 e fica 3 pontos do Cuiabá. Além disso, seria ultrapassado por Atlético/GO e teria a aproximação do Avaí, que é o 19º.



Legenda: Uma derrota do Ceará é catastrófica para o clube, já que o time pode ficar 3 pontos de sair do Z4 ao fim da rodada Foto: Reprodução / Sr.gool



Veja resultados ruins na rodada para o Vovô:



Botafogo x Cuiabá (Vitória do Cuiabá)

Atlético Goianiense x Santos (Vitória do Atlético Goianiense)

Avaí x Bragantino (Vitória do Avaí)

Juventude x Coritiba (Vitória do Avaí)



Projeções para o Fortaleza



Melhor Cenário para o Leão



Se o Tricolor do Pici vencer o líder Palmeiras, chega aos 51 pontos e ganha duas posições, alcançando o 7º lugar, que garante vaga na Libertadores. O confronto direto entre Atlético/MG e São Paulo pode ajudar o Leão, caso eles empatem.

Legenda: O Leão pode chegar até o 7º lugar caso vença o líder Palmeiras e seus adversários diretos tropeçarem Foto: Reprodução / Sr.gool



Veja melhores resultados para o Fortaleza:

Botafogo x Cuiabá (Vitória do Cuiabá)

São Paulo x Atlético-MG (empate)

América-MG x Internacional (Vitória do Inter)

Athletico-PR x Goiás (Vitória do Goiás)

Atlético-GO x Santos (Vitória do Atlético-GO)

Pior Cenário para o Fortaleza



Se o Tricolor do Pici perder para o líder Palmeiras, se mantém com 48 pontos e pode perder duas posições, ficando 2 pontos do G8.

Legenda: Se o Tricolor do Pici perder para o líder Palmeiras, se mantém com 48 pontos e pode perder duas posições, ficando 2 pontos do G8. Foto: Reprodução / Sr.gool

Veja os piores resultados para o Fortaleza:

Botafogo x Cuiabá (Vitória do Botafogo)

São Paulo x Atlético-MG (Vitória do São Paulo)

América-MG x Internacional (Vitória do América)

Athletico-PR x Goiás (Vitória do Athletico/PR)

Atlético-GO x Santos (Vitória do Santos)