Réveillon de Fortaleza terá divulgação nacional e mira atrair 10% a mais de visitantes

Esse conteúdo é apoiado por:

Com projeção de atrair cerca de 660 mil visitantes entre os feriados de Natal e Ano Novo, a Prefeitura de Fortaleza vai lançar, no dia 24 de outubro, o Réveillon 2024 da Capital. O evento de divulgação ocorrerá em São Paulo, para a imprensa, trade turístico e investidores.

O objetivo é atrair 10% a mais de turistas do que no fim do ano passado, quando cerca de 600 mil pessoas passaram pela Cidade e ajudaram a injetar mais de R$ 3 bilhões na economia da Capital.

Veja também

De acordo com levantamento da Secretaria de Turismo, 75% do público era composto por turistas nacionais, principalmente de São Paulo e Brasília.

A expectativa da gestão municipal é que o lançamento em São Paulo ajude a garantir patrocínios para o evento. No ano passado, a prefeitura divulgou que os cachês dos artistas para os dois dias de festa da virada na Praia de Iracema foram todos custeados por patrocínios.